Buraya polis giremez dedikleri mahalleye şafak baskını

Konya'da bulunan Tatlıcak Mahallesi için sosyal medyada paylaşılan bir videoda "Bu mahalleye polis giremez" demişlerdi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Tatlıcak Mahallesi'ne şafak baskını yaptı, baskına ait görüntüleri de Mehter Marşı ile yayınladı