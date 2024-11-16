Burberry'de kemer sıkma politikası başlıyor

İngiliz moda markası Burberry, Çin'den gelen zayıf talep ve stratejik hatalar nedeniyle zarar açıklayarak, maliyetleri azaltma planları başlattı. Şirket, Londra'nın üst düzey FTSE 100 endeksinden çıkarak, artık FTSE 250'de yer alıyor.

Burberry, 30 Eylül’de sona eren altı aylık dönemde 74 milyon sterlin (94 milyon dolar) net zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde 158 milyon sterlinlik bir kâr elde edilmişti. Şirketin gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %22 oranında azalarak 1,09 milyar sterline geriledi. Şirketin CEO’su Joshua Schulman, "Bugün işimizi istikrara kavuşturmak ve Burberry’yi sürdürülebilir kârlı büyüme için yeniden konumlandırmak için harekete geçiyoruz" dedi.

Burberry'nin, ürün yelpazesini dış giyim üzerine yoğunlaştıracağı ve mağaza verimliliğini artıracağı belirtiliyor. Ayrıca, şirket, yaklaşık 40 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla temettü ödemelerini durdurduğunu duyurdu.

Analistler, Burberry'nin Çin'deki talep düşüşü nedeniyle yeni pazarlara odaklanması gerektiğini vurguluyor. Şirketin Asya Pasifik bölgesindeki satışları, Çin'deki mağaza cirolarının %24 oranında düşmesiyle önemli bir gerileme yaşadı. Çin, dünya çapında lüks tüketiminin yarısını oluşturuyor.