Burçin Terzioğlu'nun parmağı kırıldı

Oyuncu Burçin Terzioğlu, reklam yüzü olduğu markanın davetinde görüntülendi.. Davette boy gösteren ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

EVDE AYAĞINI KIRDI

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Terzioğlu, bir hafta önce evde merdivenlerde düştüğünü ve ayağında küçük bir kırık olduğunu ifade etti.

Burçin Terzioğlu, ayrıca, "Üç hafta böyle dolaşacağım. Yakında sete de başlayacağım. Her şey ayarlandı, yakında başlıyoruz" dedi.