Burçların kendine has karakter özellikleri olduğu gibi bu burçların evlilik hayatına dair belli bir görüşleri de vardır. Peki, burçların evliliğe yaklaşımı nasıldır? Hangi burç evliliğe sıcak bakıyor? İşte burçların evliliğe dair beklentileri..

BURÇLARIN EVLİLİĞE YAKLAŞIMLARI NASILDIR?

KOÇ

Aşk evliliği yapmak isteyen Koçlar, evliliklerinde aşırı romantik değildir. Mantık ve duygusallığı aynı anda ilerletmek onların başardıkları konuların başında gelir.

Koç burçlarının evliliği kutsaldır.

Haritasında başka etkiler hâkim değilse, Koç kadını ile evlilik, inişli çıkışlı bir yolda ilerlemeye benzer. Pek çok erkek, Koç kadınını elde tutmayı çok zor görür. Bu burcun kadınları onur ve güç ararlar ama biraz da uysallık beklerler; çünkü üstlerinde hâkimiyet kurulmaya çalışılmasından hoşlanmazlar.

Bir inat uğruna evlenen Koçlar olduğu gibi, küçük bir tartışma nedeniyle boşanan Koçlara da sıkça rastlanır.

BOĞA

Boğa kadını için evlilik kararı çok güç verilen bir karardır. Boğa kadını için öncelikle iş hayatı gelir. Kariyer onlar için büyük önem taşır. Daha sonra bir aile isterler. Aslında sevgi dolu, ideal eştirler.

Öncelikle Boğalar ilişkiden tam anlamıyla emin olması gerekir. Bu çok zor kararı aldıktan sonra her şeyi en ince ayrıntısıyla planlayarak, uygulamaya koyarlar.

Boğalar gösterişli ve detaylarla süslenmiş bir düğün isterler.

Evliliğin ilk zamanlarından sonra Boğa kadını, eşini tamamen sahiplenir. Güven duygusu ile yaşamdan keyif alma arzusu birleştiğinde ortaya Boğa burcunun cinsel performansı çıkar eğer sadık ve güvenilir Boğa kadını ile evlenirseniz tutkulu bir aşk ve ayakların yerden kestiği bir evlilik yaşatır.

İKİZLER

İkizler kadını ilişkiye yönelik deneyim kazanmaları, yaşamdan ve evlilikten beklentilerinin netleşmesi, ruhsal ve duygusal büyüme, iş ve kariyerle ilgili konular İkizler kadınlarda olgun oluyor. Bu nedenlerle evlilik yaşının gecikmesini sağlıklı buluyorlar.

Aile yaşantısı iş hayatını bir arada yürütmek isterler ve büyük bir olasılıkla da başarılı olurlar, uzun çizgide yaşar. Beklentileri her zaman büyük olabilir.

İkizler, İkizler burcu veya yükselen burcu hava grubu (İkizler, Terazi ve Kova) olanlarla ömür boyu sürecek bir evlilik yaratabilir.

Zıt burcu Balık, Başak ve Yay ile de birbirini bütünleyen, tutkulu bir ilişkiyi imza ile pekiştirebilir.

Evlilikte rahat edeceği bir başka burçta yengeçtir. Romantik, duygulu Yengeç’i benimsemesi zor olmaz.

YENGEÇ

Yengeçlerin karmaşık ve zordur aşkları ve evlilikleri. Garip bir duygu seline kapılırlar. Zaman zaman kaybetme korkusuyla yaşarlar.

Yengeç burçları sorunları büyütmek yerine susmayı tercih eder. Var olanla yetinmeyi bilir.

Yengeçler ev işleri ve yemek konularında mükemmeldirler. Önemli günleri asla unutmazlar. Genelde bir kere evlilik yapar.

Evliliklerinde ki sorunları göz ardı ederek katlanmayı tercih eder.

Uyum dışında tutku arayan Yengeçler, Oğlak, Koç veya Terazi ile yuva kurabilir.

Güçlü Aslan da Yengeç burcunun ideal eşi olabilir…

ASLAN

Aslan kadını, tapılırcasına sevilmek ister. İhmal edildiğini düşünürse hayal kırıklığına uğrar.

Aslında Aslan’ın egemenliği altına girmeden ayakta durabilen bir insan, onun için çok daha özel olacaktır. Seçene kadar herkesi dener ve tartar. Seçtiği kişiye sadık bir eş olur. Sevdiği zaman gözü hiçbir şey görmez ve delicesine bağlanır. Fedakârlık yapmaktan kaçınmaz evinin kraliçesi ve sevgili bir eş olur.

BAŞAK

Başak burcu kadını, bir şirketi yönetirken aynı zamanda bir aile kurabilecek kadar yeteneklidir.

Geç yaşlarda evlenmeyi kabullenebilir.

Eşlerini desteklemekten mutluluk duyarlar.

Duygusallığı ana duygu olarak yaşayan Başak kadınında sadakat daha fazladır. Çünkü duygusal önceliği vardır. Kurallara, yasalara ve düzene uyan çocuklar yetişmesi için elinden geleni yapar.

Maddiyat onlar için çok önemlidir. Evini rahatça döndürebilecek kadar parası olmalıdır. Bir problem olduğu zaman işleri oluna koymak için elinden geleni yapar. Ancak bu sorunlar üzerinde bir uzlaşmaya varılamadığı takdirde kısa bir ara vermek etkili olacaktır.

TERAZİ

Kararsız Terazilerin evlenme kararı alması kolay olmaz. İlişkinin zamanla oturduğunu hissettiklerinde rahatlayacak ve karar vermeleri kolaylaşacaktır. Kendilerini güvende hissetmezlerse ona aşkınızda dürüst olduğunuzu ispatlamaya çalışmak gerekebilir.

Sakin, huzurlu bir yuva onun için idealdir. Fakat düşünceli Terazi Burcu kendisindeki özveriyi eşinde de görmek ister.

AKREP

Akrep burcu kadını gizliliği olan her şeyden nefret eder. Bu sebeple eşinin ondan saklı sırları varsa bunları asla hoş karşılamaz. Yanlış anlaşılmaları kabul etmez çünkü asla yanlış anlattığına inanmaz. Ona göre kontrol merkezi kendisidir. Pek çoğu kendi bahçesinde özgürce oynayabilmek ister. Onun parmağına bir kere evlilik halkası takabilirseniz işler tamamen değişir.

Pek çoğu her durumda eşini başarısı için destekleyen bir eş olurlar.

İlişkide gerçekten güven hissetmezlerse çok kıskanç olurlar. Birlikte olduğu kişiyle fiziksel, duygusal ve mali açıdan bir ahenk yaratmaya çalışırlar.

Pek çok mutlu beraberlik Su grubu Akrep birlikteliğinden doğmaktadır…

YAY

Benzersiz bir kadın olan Yay burcu kadınları, için evlilik, duygusal bir keşiftir.

Çocuk sahibi olmayı severler. Eşlerine bağımlı olmaktan hoşlanmaz, kişiliklerinden taviz vermezler. Ancak doğru erkeği buldukları takdirde kendilerini evlilik masasına ancak geç yaşlarda büyük bir coşkuyla atarlar.

Her işi birlikte yapmaktan çok, eşlerini başka ilgi alanları bulmaya teşvik ederler; fakat bu, çoğu zaman kıskançlık krizlerine yol açabilir.

Uzun soluklu bir evlilik ve mutluluk için, oturduğu evi sık sık değiştirir ne istediğini bilen bu kadının benzeri yoktur, unutmayın.

OĞLAK

Oğlak burcu kadınları için nikâh masasına oturmak hiç kolay değildir. Her şeyin yolunda olmasını bekler ve partnerinin, evlilik kurumunun her detayına saygı göstermesini isterler.

Evlilik onlar için ölene dek yaşanacak bir beraberliğin başlangıcıdır. Maddi konulara dikkat eder ve ev halkını da organize ederler.

Oğlak kadınları ilgili bir anne olurlar.