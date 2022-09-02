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Burcu Binici evlendi. Sosyal medyada 'sıfır şaka' diye duyurdu

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile ekranlara gelmeye hazırlanan oyuncu Burcu Binici, sevgilisi Tankurt Manas ile nikah masasına oturdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:32
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:34
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Burcu Binici rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile evlendi

Burcu Binici evlendi. Sosyal medyada 'sıfır şaka' diye duyurdu
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Oyuncu Burcu Binici, rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile hayatını birleştirdi. 

Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, müzisyen Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.

Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düştü.

Binici’nin bu haberi sonrası takipçileri tebrik yorumları yağdırdı. 
 

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