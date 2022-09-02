Burcu Binici evlendi. Sosyal medyada 'sıfır şaka' diye duyurdu

Oyuncu Burcu Binici, rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile hayatını birleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, müzisyen Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatını birleştirdi.
Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu paylaşımının altına 'Sıfır şaka' notunu düştü.
Binici’nin bu haberi sonrası takipçileri tebrik yorumları yağdırdı.
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