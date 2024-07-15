Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Biricik anne oldu. İşte bebeğine verdiği isim

Sevilen oyuncu Burcu Biricik anne oldu. Minik kızını kucağına alan Burcu Biricik'in bebeğine verdiği isim merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, bugün yolunu gözlediklerin bebeklerini kucaklarına aldı. Ancak mutlu çiftten henüz bir paylaşım gelmedi.

2016 yılında dünya evine giren Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti minik kızlarına verdikleri ismi de açıkladı.

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CAMDAKİ KIZIN NALAN'I OLARAK BEĞENİ TOPLADI

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde canlandırdığı Nalan rolü ile büyük beğeni toplayan Burcu Biricik İstanbul'da dünyaya getirdiği bebeğine Luna adını verdi. Burcu Biricik ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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