Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi. Suskunluğunu düğünde bozdu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi. Ünlü çift ikinci düğünlerini ise 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yaptı. Esmersoy, hamilelik iddialarına ise yanıt verdi.

Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi. Suskunluğunu düğünde bozdu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, İtalya'daki düğünün ardından önceki gün bir düğün de İstanbul'da yaptı. Esmersoy, derin sırt ve kalça dekolteli gelinliği ile dikkat çekti.

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İtalya'daki düğünden birkaç farklı gelinlik giyen Esmersoy, İstanbul'daki düğünü için de Özgür Mansur imzalı boğaz, göbek, sırt ve kalçasında taş detaylı bulunan bir gelinlik tercih etti.

Saçlarına sıkı bir topuz yaptıran Esmersoy, sade bir duvak tercih etti. Nazım Akmandil ise düğünde siyah bir damatlık giydi. Düğün sonrası soruları yanıtlayan Esmersoy, "İkinci düğünümüzü yaptık. Bodrum'da da bir düğün yapacaktık ama çok yorulduk, galiba orada düğün olmayacak" dedi.

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Akmandil ise "Çok güzel bir beraberliğe adım attık. Umarım bir ömür mutlu oluruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; bebek sorularını yanıtlayan Esmersoy, "Bunu şimdi konuşmayalım, bir ay sonra konuşuruz" diyerek yanıt verdi.

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2. Sayfa'nın haberine göre; güzel sunucu, yaptığı bir başka açıklamada ise "Çocuğun ç'si bile yok" ifadelerini kullandı.

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