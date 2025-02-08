Burcu Esmersoy'dan günler sonra ilk paylaşım geldi

Son günlerde sosyal medyada paylaşım yapmayan Burcu Esmersoy bu durumun nedenini sosyal medyaya geri dönerek açıkladı. Burcu Esmersoy "Geçen ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum" dedi.

Burcu Esmersoy paylaşımının "Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden ve güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içten teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş buradayım" diyerek takipçilerine seslendi.

"Bu dönemi yoğun antrenman, sağlıklı beslenme, bol kitap, yoga, meditasyon ve iyi bir uyku düzeniyle atlattım" diyen Esmersoy'un, eşinden hiç bahsetmemesi ise "Araları açık mı?" sorularını akıllara getirdi.