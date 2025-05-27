Burcu Esmersoy’un bikinili pozları ortalığı yaktı: O paylaşım beğeni rekoru kırdı!

Yer aldığı projelerle ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 48 yaşındaki Esmersoy, bikinili hallerini yayınladı.

"ZORLAYICI VE KEYİFSİZDİ"



Şubat ayında paylaşımlarına devam eden Esmersoy, "Bir süredir sessizdim. Geçtiğimiz ay hepimiz için zorlayıcı ve keyifsizdi. Bu süreçte biraz kendimi dinlemeye, iyileştirmeye ve güç toplamaya ihtiyaç duydum. Uzak kaldığım bu dönemde beni merak eden, güzel mesajlarını esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Şimdi yavaş yavaş buradayım. Birlikte güçlenmeye, umut etmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın" ifadelerini kullanmıştı.

İTİRAFTA BULUNMUŞTU…

Nisan ayında bir moda dergisine pozlar veren Esmersoy, “Sosyal medya ve televizyon dünyasında kusursuz görünme baskısı hep var ama ben kusurlarımla da kendimi sevmeyi öğrendim. Önemli olan sağlıklı ve mutlu hissetmek” itirafıyla dikkat çekmişti.

Renk renk bikinilerini giyerek, kamera karşısına geçen Esmersoy'un yaşına rağmen kusursuz fiziği görenleri hayran bıraktı.