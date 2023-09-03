Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları

Ünü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşı döktü.
Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşı döktü.
Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı.
Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti.
Güzelliği ve tarzıyla çok konuşulan gelin Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıkla gören çift duygusal anlar yaşadı. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.
"AŞK BU DEMEK"
O anları gören sosyal medya takipçileri Esmersoy içinAşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundular.
Düğüne damga vuran bir diğer detay da Burcu Esmersoy'un gelinliği oldu. Esmersoy'un seçimi sosyal medya takipçileri tarafından beğeni aldı.