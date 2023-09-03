Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları

Ünü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşı döktü.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 1

Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşı döktü.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 2

Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 3

Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 4

Güzelliği ve tarzıyla çok konuşulan gelin Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 5

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıkla gören çift duygusal anlar yaşadı. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 6

"AŞK BU DEMEK"

O anları gören sosyal medya takipçileri Esmersoy içinAşk bu demek', 'Aşık kadın aşık erkek böyle oluyor', 'Çok mutlu ol Burcu', 'Mutluluk gözlerinden okunuyor' gibi yorumlarda bulundular.

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Burcu Esmersoy'un düğününde 'hem ağlarım hem giderim' anları 7

Düğüne damga vuran bir diğer detay da Burcu Esmersoy'un gelinliği oldu. Esmersoy'un seçimi sosyal medya takipçileri tarafından beğeni aldı.

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