Burcu Güneş'ten Kurban Bayramı yorumu. "Böyle kutlanacaksa hiç kutlanmasın"

Editör: Osman Can EROK

Geçtiğimiz günlerde 10 yıldır kırmızı et yemediğini paylaşan şarkıcı Burcu Güneş, Kurban Bayramı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yanlış kesim şekli ile hayvanlara acı çektirmedense kesilmesin yorumunu yapan Güneş, konuşmasının devamında ise Kurban Bayramının hakkını veremediğimizi savundu.

Burcu Güneş konuşmasının sonunda ise, “Hayvanlara acı çektireceksek bunun cinayetten başka bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Burcu Güneş’in açıklamaları şu şekilde: “Kurban Bayramımız aslında bizim hacı bayramımız. Yani hacca giden insanların orada hac olduktan sonra bir ritüelleri var. Aşağıda kurban kesiyorlar hactan indikten sonra. Fakat bu yani bu gelenek aslında artık bence, doğru uygulanmadığı sürece diğer ülkelerde ve diğer Müslümanlar arasında o hayvanları o halde yapmak için, o halde yanlış kesim usulleriyle ve zararlı acı çektirip yapılacaksa bence bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Çünkü hakkını veremiyoruz biz yani. Hakkıyla bu işi yapacaksak o bayramı kutlayalım diyorum ben. Yani hayvanlara acı çektireceksek, daha çok günaha gireceksin. Evet. Sevaptan çok. Bence cinayetten başka bir anlamı yok yani.”