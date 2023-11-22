Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı. Sosyal medyada aranan isimlerin başında Burcu Kara geliyor.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
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Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli? 1

1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğan Burcu Kara, anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle 4-5 yaşında başladığı ilkokulu 9 yaşında bitirmiştir.

16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışan Kara, 20 yaşında üniversiteyi bitirmiştir. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.

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Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli? 2

1 Mart 1980 yılında Bursa'da doğan Burcu Kara, anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle 4-5 yaşında başladığı ilkokulu 9 yaşında bitirmiştir.

16 yaşında üniversite sıralarıyla tanışan Kara, 20 yaşında üniversiteyi bitirmiştir. 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur.

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Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli? 3

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlamış ve kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakterini canlandırma fırsatını yakalamıştır.

'O Şimdi Mahkum' filminde spiker kız ve 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıkmıştır.

2005 yılında Cine 5 kanalında 'Cinesinema' programının, 2007 yılında ise Show Max kanalında 'Burcuyla' programının sunuculuğunu üstlenen Kara, 2007 yılında, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan 'Güllü'nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaşmıştır.

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Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli? 4

Ardından 'Elveda Derken' dizisinde Zeynep rolünü canlandırmış ve 'İpsiz Recep' adlı yapımda da rol almıştır.

2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenen Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'dan boşanmıştır. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenmiştir.

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