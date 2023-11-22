Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başlamış ve kısa bir süre sonra 'Haziran Gecesi adlı dizide Duygu karakterini canlandırma fırsatını yakalamıştır.
'O Şimdi Mahkum' filminde spiker kız ve 'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu' filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıkmıştır.
2005 yılında Cine 5 kanalında 'Cinesinema' programının, 2007 yılında ise Show Max kanalında 'Burcuyla' programının sunuculuğunu üstlenen Kara, 2007 yılında, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan 'Güllü'nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaşmıştır.