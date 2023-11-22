Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, ikinci çocuğu Can'ı geçtiğimiz aralık ayında kucağına almıştı. Sosyal medyada aranan isimlerin başında Burcu Kara geliyor.