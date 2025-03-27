Burcu Kara otel yangını sonrası ateş püskürdü: Biz nasıl bir ülkeyiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burcu Kara otel yangını sonrası ateş püskürdü: Biz nasıl bir ülkeyiz

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Burcu Kara, "Biz nasıl bir ülkeyiz ya!" diyerek sosyal medya hesabından isyan etti.

Bursa Valiliği, otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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"HİÇBİR ŞEYDEN DERS ALMAZ MI İNSAN!"

Yangının ardından ünlü oyuncu Burcu Kara, "Biz nasıl bir ülkeyiz ya? Nasıl bir ihmalkarlık seviyesi bu? Hiçbir şeyden ders almaz mı insan! Yuh be yuh!" dedi.

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