Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor

EMRE ÖZGÜDER (İç Mimar)
1- Arçelik Tük kahvesi makinesi: Gelmiş, geçmiş en başarılı yerli ev teknolojisi. Yakinda, "eve gelirken kahve al, bitmiş." diyen modelini bekliyorum.
2 Mix lavabo bataryası: Basit bir ürün gibi geliyor bize, ancak marifeti, isi ve debi limitörlü kartuşu olsun, debi kısıcı perlatörü olsun, bence çok teknolojik. Sıcak ve soğuk suyu tek merkezden ayarlamanın lüksünü eski modelleri bilenler bilir.
3- Kendi kendine kapanan klozet kapağı: Tuvaletten çıkarken o son bakış "Gerçekten kapanıyor mu ya?" bunun günlük hayata kattığı romantizm ve gerçekten yavaş yavaş kapanıyor olması, büyük teknoloji bence.
4- Kilitli buzdolabı poşeti, Ucuna düğüm atılmış poşeti açamayan herkes bu teknolojinin kıymetini bilir.
5- Pilav tenceresi: Cam kapağı sayesinde üstün görüş sağlayan bu sistem, kalın tabanı ile birçok fişe takılan ürünü cebinden çıkarır.