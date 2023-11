Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor

İREM GÜZEY Dijital İçerik Üreticisi

1- Ittec AirCharger Quattro IM: iPhone, Apple Watch ve Airpods'umu aynı anda ve hızlı şarj edebiliyorum. Üstelik üzerindeki gece lambası ile tam bir baş ucu ürünü. Ayrıca MagSafe uyumlu.

2- Philips LatteGo: Benim gibi evinde taze öğütülmüş kahve keyfini sevenler için... Tek bir tuşla 12 kahve seçeneği ile dilediğim kahveyi yapabiliyorum.

3- Deerma Mite süpürgesi: Hem ben hem de oğlum alerjik yapılıyız. Bu ürün ile çok rahatladık. Uzunca bir zamandır her nevresim değişiminde yataklarımızı bu ürün ile süpürüyoruz. Her seferinde çıkan mite'lara inanamazsınız.

4- Philips Airfryer XXL: Bizim evin demirbasi. En çok cıtır çıtır sebzeler, içi sulu dışı kıtır tavuklar yapıyoruz. Küçük miktarda yapılacak hamur işleri için de fırını açmaya hiç gerek kalmıyor.

5- ttec Akilli Priz: Her evde iki üç tane olması gereken bir ürün. Prizi akıllı prize bağlı cihazlarınıza, uygulama üzerinden uzaktan ulaşabiliyorsunuz. "Acaba ütüyü prizde mi unuttum?" sorusu artık tarihe karışabilir.