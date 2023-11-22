Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor

Evim Dergisi'nin haberine göre, hepimizin evinde kullandığı ve çoğu zamanda vazgeçemediklerimiz listesine dahil ettiği bir teknoloji ya da ürün mutlaka vardır.

Biz de farklı meslek gruplarındaki kişilere "Evinizde hayatınızı kolaylaştıran 5 teknoloji-ürün" nedir diye sorduk.

Birbirinden ilginç yanıtlar aldık. İşte isimler ve verdikleri yanıtlar: