Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor

Hepimizin evinde kullandığı ve çoğu zamanda vazgeçemediklerimiz listesine dahil ettiği bir teknolojik ürün vardır. Oyuncu Burcu Kara da hayatını kolaylaştıran 5 ürün saydı ama içlerinden biri "Yok artık" dedirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 1

Evim Dergisi'nin haberine göre, hepimizin evinde kullandığı ve çoğu zamanda vazgeçemediklerimiz listesine dahil ettiği bir teknoloji ya da ürün mutlaka vardır.

Biz de farklı meslek gruplarındaki kişilere "Evinizde hayatınızı kolaylaştıran 5 teknoloji-ürün" nedir diye sorduk.

Birbirinden ilginç yanıtlar aldık. İşte isimler ve verdikleri yanıtlar:

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 2

BURCU KARA (Oyuncu)

1- Su arıtma cihazı: Sayesinde su alma, su kaynatma derdinden kurtulduk.
2- Çift hazneli kahve makinesi: Hem farklı tercihlere uygun kahveyi aynı anda yapabiliyorum hem de başında durmuyorum.
3- Kumandalı perdeler: Yataktan kalkmadan odanın ışığını ayarlayabiliyorsun.
4- Hava temizleme cihazı: Onu kullandığımdan beri gerçekten temiz bir nefes aldığımı hissediyorum.
5- Nem makinesi: Ayakkabıların bulunduğu yerde duruyor. Onun sayesinde rutubetten kurtulduk. yerde duruyor.

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 3

MİNA ARICAN (Dijital İçerik Üreticisi)

1- Zwilling vakumlu Isaklama kapları: Buzdolabındaki bütün gıdaların ömrünü uzattı.
2 Playstation: Hayatı kolaylaştırmıyor ama eğlenceli hale getiriyor.
3- WD harici Harddisk 10TB: Fotoğraf ve videoları saklayabilmek için en güvenli yer.
4 Vestel hava temizleyici: Evin havası tertemiz.
5 Fotoğraf yazıcısı: Bu aralar en çok kullandığım ürün. Maya için albüm hazırlarken...

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 4

İREM GÜZEY Dijital İçerik Üreticisi

1- Ittec AirCharger Quattro IM: iPhone, Apple Watch ve Airpods'umu aynı anda ve hızlı şarj edebiliyorum. Üstelik üzerindeki gece lambası ile tam bir baş ucu ürünü. Ayrıca MagSafe uyumlu.
2- Philips LatteGo: Benim gibi evinde taze öğütülmüş kahve keyfini sevenler için... Tek bir tuşla 12 kahve seçeneği ile dilediğim kahveyi yapabiliyorum.
3- Deerma Mite süpürgesi: Hem ben hem de oğlum alerjik yapılıyız. Bu ürün ile çok rahatladık. Uzunca bir zamandır her nevresim değişiminde yataklarımızı bu ürün ile süpürüyoruz. Her seferinde çıkan mite'lara inanamazsınız.
4- Philips Airfryer XXL: Bizim evin demirbasi. En çok cıtır çıtır sebzeler, içi sulu dışı kıtır tavuklar yapıyoruz. Küçük miktarda yapılacak hamur işleri için de fırını açmaya hiç gerek kalmıyor.
5- ttec Akilli Priz: Her evde iki üç tane olması gereken bir ürün. Prizi akıllı prize bağlı cihazlarınıza, uygulama üzerinden uzaktan ulaşabiliyorsunuz. "Acaba ütüyü prizde mi unuttum?" sorusu artık tarihe karışabilir.

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 5

BENONUN BLOĞU (Dijital İçerik Üreticisi)

1- Elektronik rende: 2 senedir mutfaktaki en büyük yardımcım, olmazsa olmaz mutfak aletim. Markası Moulinex ama artık Tefal üretiyor.
2- Apple kablosuz kulaklık: Yine en vazgeçilmez teknolojik ürünüm, hiç yanımdan ayrılmaz, çok büyük konfor katıyor.
3- Güvenlik kamerası: Evde değilken evi izlemek hem güvenliği sağlıyor hem de insanın içini rahatlatıyor.
4- Airtag: Sık kaybettiğim ürünlere takıyorum, onları kolayca bulmama yardımcı oluyor, mesela evdeki kumandaya yapıştırdım.
5- Dyson kablosuz süpürge: Kablosuzluk özgürlük resmen, hareket rahatlığı.

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 6

EMRE ÖZGÜDER (İç Mimar)
1- Arçelik Tük kahvesi makinesi: Gelmiş, geçmiş en başarılı yerli ev teknolojisi. Yakinda, "eve gelirken kahve al, bitmiş." diyen modelini bekliyorum.
2 Mix lavabo bataryası: Basit bir ürün gibi geliyor bize, ancak marifeti, isi ve debi limitörlü kartuşu olsun, debi kısıcı perlatörü olsun, bence çok teknolojik. Sıcak ve soğuk suyu tek merkezden ayarlamanın lüksünü eski modelleri bilenler bilir.
3- Kendi kendine kapanan klozet kapağı: Tuvaletten çıkarken o son bakış "Gerçekten kapanıyor mu ya?" bunun günlük hayata kattığı romantizm ve gerçekten yavaş yavaş kapanıyor olması, büyük teknoloji bence.
4- Kilitli buzdolabı poşeti, Ucuna düğüm atılmış poşeti açamayan herkes bu teknolojinin kıymetini bilir.
5- Pilav tenceresi: Cam kapağı sayesinde üstün görüş sağlayan bu sistem, kalın tabanı ile birçok fişe takılan ürünü cebinden çıkarır.

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Burcu Kara tek tuşla yaptığını anlattı ağızları açık bıraktı. Favori ürenler hayatımızı kolaylaştırıyor 7

KUBİLAY SAKARYA ( İç Mimar)

1- Dyson VI5 Detect: Özellikle kedi ve köpeğim olduğu için temizlik konusunda lazer başlığı sayesinde hayatımı çok kolaylaştıran bir ürün oldu.
2- Xaomi Mi Smart kamera: Yine ben evde yokken kedi ve köpeğimi izleyebildiğim, onlarla sesli iletişim kurabildiğim Xaomi kamera, hayatımı kolaylaştıran ürünlerden biri.
3- Nespresso Atelier: Kahve düşkünü biri olarak her sabah bana tam 9 farklı tarif seçeneği sunan Atelier kahve makinemi çok seviyorum. Sezona göre farklı kahve aromalarını denemeyi ihmal etmiyorum.
4- Philips Steam&Go buharlı ütü: Evden dışarı çıkarken ufak kırışıklıkları olan ürünleri pratik şekilde ütüleyip düzleştirdiğim buharlı ütümü seviyorum.
5- Audio Engine B2 hoparlör: Evde vakit geçirirken kaliteli müzik dinlemeyi benim için keyif haline dönüştüren cihaz, el ile birleştirilmiş tamamen ahşap kasasıyla göz zevkime de hitap ediyor.

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