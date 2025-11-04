Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı evlilikle bir dönem sık sık konuşulan oyuncu Burcu Kıratlı, davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.
Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider”
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı evlilikle bir dönem sık sık konuşulan oyuncu Burcu Kıratlı, davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.
Gecenin en iddialı isimlerinden olan Kıratlı baştan aşağı transparan girdi.
Kalçasına kadar dekoltesiyle ve iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu görenlerin aklına Sinan Akçıl geldi.
Burcu Kıratlı'ya "Sinan kalpten gider", "Aman Sinan görmesin" yorumları yağdı.
Yorumların sebebi ise Akçıl'ın son dönem kadın erkek demeden herkesin kıyafetine dair yaptığı yorumlar...
Özellikle şarkıcı Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyerek şaşırtmıştı:
"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."
BURCU KIRATLI KİMDİR?
Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğan Türk oyuncu, model ve televizyon yıldızıdır.
Aslen Elâzığlı ve Arnavut kökenli olan Kıratlı, eğitim hayatını Ata Koleji (ilkokul), BJK Koleji (ortaokul) ve Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde (lise) tamamladı.
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve iki sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak çalıştı.
Kıratlı, oyunculuk kariyerine 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Elde Var Hayat dizisinde Yağmur karakteriyle adım attı.
Kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olan oyuncu, sinema ve televizyonda çeşitli rollerle tanındı.
Önemli projeleri arasında şunlar yer alıyor:
• Diriliş: Ertuğrul (2014-2019, TRT 1): Gökçe Hatun rolüyle geniş kitlelere ulaşmış, tarihi dizinin önemli karakterlerinden birini canlandırmıştır.
• Aşk ve Mavi (2016-2018, atv): Başrolü Emrah ile paylaşarak Mavi Göreçki karakterini oynamış ve bu performansıyla 2017'de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları'nda "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır.
• Peri Masalı (2014, sinema): Peri rolünde saçlarını kazıtarak cesur bir performans sergilemiş; bu filmle 2014 Evos Angels Dijital Medya Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
• Diğer yapımlar: Su ve Ateş (2013, Helin), Bizim Hikaye (2015, Elif) ve 2023-2024'te Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Aslı Cansever rolü.
Ayrıca model olarak çeşitli reklam kampanyalarında yüz olmuş, dergi kapaklarında yer almıştır. Yakın zamanda romantik komedi Aşk Sokakta filminde başrol İdil karakterini canlandıracağı biliniyor.
ÖDÜLLERİ
•- 2014: Evos Angels Dijital Medya’nın Enleri - En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu (Peri Masalı).
• 2017: Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Aşk ve Mavi).
• 2018: Altın Palmiye Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu.
• 2019: Altın Palmiye Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu.
• Diğerleri: Watsons Ödülleri (En Güzel Saç), Datça Altın Badem Ödülleri (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu), Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri (Yılın En İyi Ekran Yüzü).
Kıratlı, magazin gündeminde sıkça yer alan bir isimdir. 2013'te oyuncu Ahmet Kural ile nişanlandı, ancak ilişki kısa sürdü. 2018'de şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da evlendi; evlilikleri 6 ay sonra boşanmayla sonuçlandı.
Çift, 2021'de yeniden evlenmiş, fakat 2022'de tekrar ayrıldı. Bu evlilikler, Kıratlı'nın transparan elbise gibi cesur tarz seçimleriyle Akçıl'ın muhafazakâr görüşleri arasındaki çelişkilerle sıkça tartışıldı.
Gazeteci Kenan Erçetingöz'ün kızı olan Kıratlı, sosyal medyada aktif bir hayat sürdürüyor ve hayır işlerine de destek veriyor.
Burcu Kıratlı, cesur rolleri ve iddialı imajıyla Türk eğlence sektöründe önemli bir yere sahip olup, hem eleştirmenlerden hem izleyicilerden övgü toplamıştı.