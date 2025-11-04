Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider”

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."