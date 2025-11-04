Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Magazin Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider”

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider”

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı evlilikle bir dönem sık sık konuşulan oyuncu Burcu Kıratlı, davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile yaşadığı evlilikle bir dönem sık sık konuşulan oyuncu Burcu Kıratlı, davete baştan aşağı transparan elbisesiyle katıldı. Sosyal medyada ise yorumlar gecikmedi.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 2

Gecenin en iddialı isimlerinden olan Kıratlı baştan aşağı transparan girdi.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 3

Kalçasına kadar dekoltesiyle ve iddialı tarzıyla dikkat çeken oyuncuyu görenlerin aklına Sinan Akçıl geldi.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 4

Burcu Kıratlı'ya "Sinan kalpten gider", "Aman Sinan görmesin" yorumları yağdı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 5

Yorumların sebebi ise Akçıl'ın son dönem kadın erkek demeden herkesin kıyafetine dair yaptığı yorumlar...

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 6

Özellikle şarkıcı Burcu Kıratlı'nın 2018 yılında Amsterdam'da yaptıkları nikah töreninde giydiği dekolteli gelinlikten rahatsız olduğunu söyleyerek şaşırtmıştı:

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 7

"Ben muhafazakar bir adamım. Eski eşim Burcu Kıratlı'nın Amsterdam'da giydiği gelinlikten çok rahatsızım. Düğün gününe kadar görmemiştim gelinliği. Bana göre çok açıktı. Ben hayatımdaki kadınlarda bu kadar açıklığa karşıyım."

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 8

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğan Türk oyuncu, model ve televizyon yıldızıdır.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 9

Aslen Elâzığlı ve Arnavut kökenli olan Kıratlı, eğitim hayatını Ata Koleji (ilkokul), BJK Koleji (ortaokul) ve Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde (lise) tamamladı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 10

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 11

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve iki sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak çalıştı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 12

Kıratlı, oyunculuk kariyerine 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Elde Var Hayat dizisinde Yağmur karakteriyle adım attı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 13

Kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri olan oyuncu, sinema ve televizyonda çeşitli rollerle tanındı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 14

Önemli projeleri arasında şunlar yer alıyor:

• Diriliş: Ertuğrul (2014-2019, TRT 1): Gökçe Hatun rolüyle geniş kitlelere ulaşmış, tarihi dizinin önemli karakterlerinden birini canlandırmıştır.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 15

Aşk ve Mavi (2016-2018, atv): Başrolü Emrah ile paylaşarak Mavi Göreçki karakterini oynamış ve bu performansıyla 2017'de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları'nda "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 16

• Peri Masalı (2014, sinema): Peri rolünde saçlarını kazıtarak cesur bir performans sergilemiş; bu filmle 2014 Evos Angels Dijital Medya Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 17

• Diğer yapımlar: Su ve Ateş (2013, Helin), Bizim Hikaye (2015, Elif) ve 2023-2024'te Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Aslı Cansever rolü.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 18

Ayrıca model olarak çeşitli reklam kampanyalarında yüz olmuş, dergi kapaklarında yer almıştır. Yakın zamanda romantik komedi Aşk Sokakta filminde başrol İdil karakterini canlandıracağı biliniyor.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 19

ÖDÜLLERİ

•- 2014: Evos Angels Dijital Medya’nın Enleri - En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu (Peri Masalı).

• 2017: Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Aşk ve Mavi).

• 2018: Altın Palmiye Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Oyuncusu.

• 2019: Altın Palmiye Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 20

• Diğerleri: Watsons Ödülleri (En Güzel Saç), Datça Altın Badem Ödülleri (Yılın En İyi Kadın Oyuncusu), Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri (Yılın En İyi Ekran Yüzü).

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 21

Kıratlı, magazin gündeminde sıkça yer alan bir isimdir. 2013'te oyuncu Ahmet Kural ile nişanlandı, ancak ilişki kısa sürdü. 2018'de şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da evlendi; evlilikleri 6 ay sonra boşanmayla sonuçlandı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 22

Çift, 2021'de yeniden evlenmiş, fakat 2022'de tekrar ayrıldı. Bu evlilikler, Kıratlı'nın transparan elbise gibi cesur tarz seçimleriyle Akçıl'ın muhafazakâr görüşleri arasındaki çelişkilerle sıkça tartışıldı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 23

Gazeteci Kenan Erçetingöz'ün kızı olan Kıratlı, sosyal medyada aktif bir hayat sürdürüyor ve hayır işlerine de destek veriyor.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 24

Burcu Kıratlı, cesur rolleri ve iddialı imajıyla Türk eğlence sektöründe önemli bir yere sahip olup, hem eleştirmenlerden hem izleyicilerden övgü toplamıştı.

Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 25
Burcu Kıratlı transparanıyla geceyi salladı! “Aman Sinan Akçıl görmesin, kalpten gider” - Resim: 26
