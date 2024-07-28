Burcu Özberk beyaz bikinisiyle yaktı geçti! 5 fotoğraf birden paylaştı

Düzenleme: Esma Karayel
Burcu Özberk beyaz bikinisiyle yaktı geçti! 5 fotoğraf birden paylaştı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil için gittiği İtalya'nın Sorrento kasabasında bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dönemlerin flaş oyuncularından Burcu Özberk, yaz tatilini İspanya'dan sonra bir diğer Akdeniz ülkesi olan İtalya'da geçiriyor.

Rol aldığı dizilerde başarısıyla sıklıkla adından söz ettiren Burcu Özberk, bu kez cesur tatil pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu, resmi IG hesabından paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyarak, "İtalya" notunu düştü.

FOTOĞRAFLARI YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI

Özberk'in paylaşımı yüzbinlerce beğeni alırken, Özberk, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada kullanıcılar, ünlü oyuncunun paylaşımına, "Mükemmel", "Çok güzelsin", "Harikasın" gibi yorumlarda bulundu.

İŞTE O POZLAR:

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