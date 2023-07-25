Şimdilerde Şükrü Özyıldız ile Ruhun Duymaz dizisinde başrolü paylaşan Burcu Özberk instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında nereli?

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk 11 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk için Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur.

Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır.

Burcu Özberk 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

Burcu Özberk 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı. 33 yaşındaki güzel oyuncu 1 metre 65 santimetre boyunda.