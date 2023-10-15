Burcu Özberk'in ayna karşısında verdiği pozlar olay yarattı

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk ayna karşısında sütyenle art arda verdiği pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun cesur pozu kısa sürede dikkat çekti.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

Güzelliği ile sık sık dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burcu Özberk son Instagram paylaşımı ile olay yarattı. Ünlü oyuncu ayna karşısında sütyen ile birbirinden iddialı verdiği pozları paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da etkin kullanan 33 yaşındaki oyuncu birbirinden cesur paylaşımlara imza atıyor.