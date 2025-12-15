'Güneşin Kızları' dizisiyle yıldızını parlatan güzel oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Başarılı yıldız, son olarak gizemli bir erkekle gece saatlerinde görüntülendi! Panik anları kameralara yansıyan Özberk, "yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi...

Burcu Özberk, önceki akşam Yeniköy'deki Azur Restoran'dan bir erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken yakalandı.

Kucağında köpeğiyle objektiflere takılan oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince kısa bir panik yaşadı. İkili aynı araca binerek ayrıldı.

Muhabirlerin sorularına “Sizi bu saatte burada görünce şaşırdım. Arkadaşlarla yemek yedik, dağılıyoruz” diye cevap veren Burcu Özberk, arkadaşının aracına bindikten sonra kameralara gülümseyerek el salladı.

Birlikte geldikleri ve ayrıldıkları mekânda dikkat çeken ikilinin ilişkisi merak uyandırdı.

Özel hayatıyla sıkça gündeme gelen 36 yaşındaki Özberk'in çarpıcı güzelliği de her zaman ilgi çekiyor.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğmuş Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı.

Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde çeşitli oyunlarda rol aldı.

Televizyon kariyerine 2013'te Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteriyle adım attı. Gerçek çıkışını ise 2015-2016 yıllarında Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı rolüyle yaptı.

Ardından Şahane Damat, Aslan Ailem, Afili Aşk (Ayşe rolüyle 2020 Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu Ödülü kazandı), Aşk Mantık İntikam (Esra karakteri) gibi dizilerde başrol oynadı. Sinemada Direniş Karatay, Rüyanda Görürsün gibi filmlerde yer aldı.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Özberk'in Instagram'da 10 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Özel hayatı ve tatil paylaşımlarıyla sıkça magazin gündeminde yer alıyor.

Son olarak, Aralık 2025'te dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybeden Özberk, bu acı haberi sosyal medyadan paylaşmıştı.

