Burcu Özberk'ten 'hadsiz' mesaja sert tepki! Açtı ağzını yumdu gözünü...

Oynadığı dizilerle ünlenen Burcu Özberk, sosyal medyada kendisine atılan bir mesajı ifşa etti.

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Gördüğü mesaj karşısında çılgına dönen ünlü oyuncu adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

"KİLO ALMA" DİYEN TAKİPÇİSİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Özberk, takipçisinin özelden attığı 'Kilo alma' mesajına 'Şaka gibi ama gerçek' diyerek şu yanıtı verdi:

"Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…"

İŞTE BURCU ÖZBERK'E GELEN O MESAJ: