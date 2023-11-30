Burcu Topal'dan anlamlı mesaj

Türkiye’nin ilk kadın franchise markası b-fit, 15. Franchise Kongresi’ni “Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet ile yan yana” mottosuyla 25-26 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirdi.

Türkiye'de 65 şubesiyle 350 bin kadına hizmet veren b-fit, 15. b-fit Franchise Kongresi’ni tüm franchiseların katılımı ve “Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet ile yan yana” mottosuyla 25-26 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirdi.

b-fit Franchise Kongreleri, franchiselara yeni dönem planların aktarıldığı, yeni iş ortaklarının duyurulup, tanıtıldığı, b-fit’in vermeye başlayacağı yeni spor hizmetlerinin anlatıldığı, yeni b-fit iç tasarım ve dizaynlarının görücüye çıktığı, dolu dolu geçen eğitim ve seminerlerden oluşuyor.

25-26 Kasım’da Ankara’da gerçekleşen, 15. b-fit Franchise Kongresi’nde hem Cumhuriyet’in 100. yılı hem de b-fit’in 18. yaşı olan 21 Kasım’da kutlandı. Cumartesi ve pazar günü seminerler, eğitimler, yeni dönem planları konuşulurken, Doç. Dr. Nilgün Kuru Alıcı, katılımcılara Kahkaha Yogası eğitimi verdi.

Anıtkabir’e Ziyaret

26 Kasım Pazar günü ise eğitimlerin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etmek için Anıtkabir’e gidildi. İki gün süren kongrede franchise sahibi olan merkezler eğitim ve sunumların yanı sıra hem spor yaptı hem de 25 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşen Cumhuriyet Balosu konseptli galada eğlenceli saatler yaşadı. Gala gecesine Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği 4 yörenin zeybek dansları ile tango gösterisi damga vururken, her yıl geleneksel hale gelen b-fit Yılın Enleri ödülleri de cumartesi akşamı sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en yaygın spor zinciri olarak daha geniş kitlelere sesini duyurmayı hedefleyen b-fit Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Topal, “15. Kongremizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da milyonlarca kadının hayatına sağlığı ve sporu taşımayı hedefliyoruz. Hem geleceği hem de gelecekteki b-fit’i yaratmak için, Siirt'ten İzmir’e, İstanbul’dan Ankara’ya tüm Türkiye’deki b-fit girişimcilerini bir araya getirdik. b-fit’in 21 Kasım olan doğum gününü de kutlama fırsatı bulduk. 18 yaşındayız. b-fit’in kurucusu Bedriye Hülya’ya böylesine incelikli ve kadın destekçisi bir marka yarattığı için ne kadar teşekkür etsek az. Başarılarımız her yıl artarak çoğalıyor." dedi.

Kongrede 2024 planları, girişimci kadınlar destek paketleri, yeni istihdam planları da masaya yatırıldı. Girişimciler, alanında uzman konuşmacılar, sektörün önemli eğitimcileri ve temsilcileriyle 2 gün boyunca bir arada oldu.



