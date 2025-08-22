Burdur 2. Mahalleler ve Köyler Arası Futbol Turnuvası, bitti

Burdur Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Mahalleler ve Köyler Arası Futbol Turnuvası" sona erdi. Gazi Atatürk Stadyumu’nda oynanan final maçında konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Futbolun sadece spor olmadığını, aynı zamanda bizleri bir arada tutan güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha fark ettik. Bugün yalnızca finalde ter döken takımları değil, turnuvaya katılan 32 mahalle ve köy takımımızı da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Burdur Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Mahalleler ve Köyler Arası Futbol Turnuvası, sona erdi. 32 takımın katılımıyla başlayan turnuvanın final maçı, Gazi Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Finalde Necatibey Mahallesi ile Askeriyespor karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede şampiyon, penaltı atışlarıyla belirlendi. Rakibini penaltılarda 4-3 mağlup eden Necatibey Mahallesi, turnuvanın şampiyonu oldu. Askeriyespor ikinci olurken, üçüncülüğü ise Bahçelievler Mahallesi elde etti.

"İNŞALLAH GELECEK YIL DAHA GÜÇLÜ BİR ORGANİZASYONDA BULUŞACAĞIZ"

Final maçının ardından konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Bu akşam burada çok keyifli bir final yaşadık. İbrahim’in futbola olan tutkusunu, mahallesi için sahada döktüğü teri gördüm. Bu da bize doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Yıllardır amatör liglerde maçlar izliyoruz, ancak burada gördüğümüz coşkuyu çoğu zaman göremiyoruz. Futbolun sadece spor olmadığını, aynı zamanda bizleri bir arada tutan güçlü bir bağ olduğunu bir kez daha fark ettik. Bugün yalnızca finalde ter döken takımları değil, turnuvaya katılan 32 mahalle ve köy takımımızı da yürekten tebrik ediyorum. Mahallesinin takımına destek için gece yarısına kadar statta kalan hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bana göre şampiyon olan takımla ikinci olan takım arasında hiçbir fark yok. Hepsinin gözlerinden öpüyor, kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıl daha güçlü bir organizasyonda buluşacağız.

"MAHALLE HALKINI VE SPORCULARINI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Futbolculuk yıllarımda lisansım Askeriyespor’daydı. Bir süre o takımda oynadım. Bu nedenle gönlüm de biraz onlara yakındır. Bu turnuvada verdikleri mücadeleden ötürü Askeriyespor’u da ayrıca kutluyorum. Necatibey, Burdur’un en küçük ve mütevazı mahallelerinden biri. Ancak yürekleri büyük. Bu akşam da ortaya koydukları mücadeleyle şampiyon oldular. Rahmetli muhtarımız Enver amcamızın da ruhu şad olsun. Bugün burada olsaydı mutlaka çok büyük heyecan yaşardı. Mahalle halkını ve sporcularını gönülden kutluyorum."