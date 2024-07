Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

BURDUR

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/27 Esas

KARAR NO : 2021/259 Karar

DAVALI : HANIM ALTUNBUNAR-11881646386 - T.C.kimlik numaralı, Mehmet Ali ve Saliha'dan olma, 15/02/1947 doğumlu,Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, MuratpaşaKöyü/ Mahallesi, Cilt No:12, Hane No:431'de nüfusa kayıtlı.

DAVALI : DUYGU KAYA-28546312944 - T.C. Kimlik Numaralı, Kadir ve Perihan kızı, 07/02/1983 doğumlu, Burdur, Merkez, Karasenir Mahallesi, Cilt No : 12, Aile Sıra No: 200'de nüfusa kayıtlı

Mahkememizin 19/10/2021 tarih 2020/27 Esas ve 2021/259 sayılı kararı ile;

"1-Burdur ili Merkez ilçesi Kuruçay köyü 185 ada 3(eski 945) parsel sayılı ve 358,02 m2 miktarlı ''yol'' vasfındaki taşınmazın tamamının TAPU KAYDININ İPTALİ ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescili ile YOL OLARAK TERKİNİNE,

"2-Burdur ili Merkez ilçesi Kuruçay köyü 185 ada 3(eski 945) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 9.165,31 TL olarak TESPİTİNE," karar verilmiş,

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Hanım Altunbunar'a ait adreseulaşılamaması ve yurt dışında ikamet eden Duygu Kaya'ya iki kez tebliğe çıkartılan yurt dışı tebligatın iade dönmesi sebebiyle, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02065725