Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri, garson olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Burdur Merkez’de ikamet etmek
Sabıka kaydı olmamak
En az lise mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil kaydı
Son 6 ay içimde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
Hijyen belgesi
İkametgah
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