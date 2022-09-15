15 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

Burdur Akaryakıt Hizmetleri, garson olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 18 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:09
Takip Et
Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri, garson olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Burdur Merkez’de ikamet etmek

Sabıka kaydı olmamak

En az lise mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı

Son 6 ay içimde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Hijyen belgesi

İkametgah

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
1
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
2
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
3
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızını görenler şaşırdı
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
4
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Sedat Peker'in evine yapılan saldırıda sır bilgiyi Yılmaz Özdil açıkladı. Dikkat çeken detay
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
5
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Dünya sinemasından bir yıldız daha kaydı
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
6
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Yerli ve milli Escobar pankartı Unkapanı ve Eminönü köprülerinde: İstanbul'da bir kez daha o pankart görüldü
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
7
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Alım gücü düşen vatandaş markette bunu da yaptı. İşte hayat pahalılığın insanları düşürdüğü durum
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Karadeniz'de ağğlar palamutla doldu
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿Kahvehaneci cinayetinde 18 yıla kadar hapis istemi
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿TBMM Başkanı Şentop, Moldova'ya geldi
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿İspanya Başbakanı Sanchez: Eksik olan tek şey zombi istilası
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿17 üniversiteye rektör ataması
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿Gaziantep Üniversitesi personel alacak
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿THY'den personele 40 bin lira ikramiye
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿Rapor: Kovid-19 salgınında büyük küresel başarısızlık yaşandı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
﻿Kuşadası'nda iki grup arasında kavga: 16 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.