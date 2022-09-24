Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri, muhasebe elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Çalışmasına engel sabıka kaydının olmaması
Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve Türk Vergi Sistemine hakim olup alanında en az 1 yıl deneyimli olmak
Maliyet muhasebesi alanında Yüksek Lisans mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Sabıka kaydı
Fotoğraf
İkametgah belgesi
Kimlik fotokopisi
Diploma
Deneyim gösterir belge
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.