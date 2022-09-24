Burdur Akaryakıt Hizmetleri işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Akaryakıt Hizmetleri, muhasebe elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Çalışmasına engel sabıka kaydının olmaması

Genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve Türk Vergi Sistemine hakim olup alanında en az 1 yıl deneyimli olmak

Maliyet muhasebesi alanında Yüksek Lisans mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Sabıka kaydı

Fotoğraf

İkametgah belgesi

Kimlik fotokopisi

Diploma

Deneyim gösterir belge