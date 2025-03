Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den 8 Mart mesajı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Daha çağdaş, daha özgür ve daha güçlü bir ülke inşa etme hedefimizde, kadınlarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

Ercengiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ercengiz mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“8 Mart, kadınların toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamın tüm alanlarında maruz kaldıkları ayrımcılığa, şiddete ve sömürüye karşı verdikleri mücadelenin simgesidir. 1922 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan II. Enternasyonal’de Clara Zetkin’in önerisiyle, 8 Mart 1857’de bir tekstil fabrikasında yaşamını yitiren kadın işçilerin anısına, bugün Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir. Büyük bedeller ödeyerek tarihe adını yazdıran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Kadınlar yalnızca anne değil; doktor, mühendis, öğretmen gibi birçok meslek grubunda yer alarak ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkılar sunmaktadır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözü, Cumhuriyetimizin kadınlara verdiği değeri en iyi şekilde yansıtmaktadır. Kadınların her alanda erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu hakların güçlendirilmesi temel hedefimizdir. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı durmaya devam edecek, kadınların hak ettikleri değeri görmeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz. Burdur Belediyesi olarak, kadınların toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik ve bu çalışmalarımızı yeterli görmüyor, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha çağdaş, daha özgür ve daha güçlü bir ülke inşa etme hedefimizde, kadınlarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum.”