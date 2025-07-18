Burdur Belediye Başkanı esnafın dertlerini dinledi

Kaynak: ANKA
Burdur Belediye Başkanı esnafın dertlerini dinledi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi bir ortamda yapılan buluşmada Ercengiz, esnafların talep ve beklentilerini dinledi.

Kahvaltı sonrasında açıklama yapan Ercengiz, "Mahrukatçılar Sitesi esnaflarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Belediye meclis üyelerimiz ile birlikte il ve ilçe kadın ile gençlik kollarımızın da katılım sağladığı buluşmada, esnaflarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Soruları aldık, talepleri dinledik, çözüm önerilerimizi paylaştık. İlgileri ve misafirperverlikleri için kooperatif yönetimine ve tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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