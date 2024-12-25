Burdur Belediyesi, üniversite öğrencileri için Konferans ve Sergi Salonu'nu etüt merkezi haline getirdi

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu, 2-17 Ocak günleri arasında final sınavlarına hazırlanan MAKÜ’lü öğrenciler için 12.00-24.00 saatleri arasında açık tutulacak. Ayrıca bin öğrenciye Wi-Fi, şarj imkânı, gece çorbası ve çay, nescafe ikramında bulunulacak.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Final sınavları haftasında çay çorba ve poğaçanız bizden olsun. Konferans ve Sergi Salonu emrinizde sevgili üniversiteli gençler final sınavlarınızda hepinize başarı diliyorum" dedi.