Burdur Belediyesi’nden bayramda hummalı temizlik çalışması

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayramın ilk iki günü kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere il genelinde 7/24 esasına göre görev yaptı.

Burdur Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı hijyenik ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için bayramın ilk ve ikinci günü temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bayram süresince yürütülen çalışmalara ilişkin "Hemşehrilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Kurban Bayramı süresince Temizlik İşleri ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak kurban atıklarını toplamış, çevre temizliği konusunda titizlikle hareket etmiştir. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için büyük bir özveriyle çalışan belediye personelimizi tebrik ediyor, bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.