﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Bucak Belediyesi, beton santral operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen e posta adresine CV ve belgeler gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

40 yaşından büyük olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

D sınıfı ehliyete sahip olmak

Önlisans elektrik teknikeri mezunu olmak

Askerliğini yapmış olmak

Bucak Belediyesi’nde birinci dereceden yakını olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet

İş makinesi kullanma yetkisi belgesi

Beton santral operatörlük belgesi

Emisyon belgesi