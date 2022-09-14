﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Bucak Belediyesi, beton santral operatörü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen e posta adresine CV ve belgeler gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
40 yaşından büyük olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
D sınıfı ehliyete sahip olmak
Önlisans elektrik teknikeri mezunu olmak
Askerliğini yapmış olmak
Bucak Belediyesi’nde birinci dereceden yakını olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ehliyet
İş makinesi kullanma yetkisi belgesi
Beton santral operatörlük belgesi
Emisyon belgesi
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