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Burdur Bucak Belediyesi personel alacak

Burdur Bucak Belediyesi personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 07:17
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Burdur Bucak Belediyesi personel alacak

Burdur Bucak Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Burdur ile Bucak Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 beden işçisi alınacaktır.

Alınacak personeller sürekli kadroda görev yapacaklardır. Adaylar için yaş sınırı 40 olarak belirlenmiştir. Adaylar başvurularını 20 Eylül 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut özrü bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

40 yaşından gün almamış olmak,

D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İş makinesi kullanma yetki belgesine (Asfalt Plent) sahip olmak,

Önlisans elektrik teknikeri mezun olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

Beton santral operatörlük belgesi ve sahip olmak,

Emisyon belgesine sahip olmak ve Bucak Belediyesinde bir derecede çalışan yakını olmamak.

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