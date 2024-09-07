Burdur Gölü kıyısındaki Millet Bahçesi’ne mahkemeden iptal kararı

Burdur Gölü kıyısında yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin imar plan değişikliğine karşı açılan dava sonuçlandı. Isparta 2. İdare Mahkemesi, projeye yönelik imar plan değişikliğinin iptaline karar verdi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, karara ilişkin, "Artık idarenin bu kararı yerine getirmesini ve alanı eski haline getirmesini bekliyoruz. Tarafların alınan karara saygı göstermesini ve gereğini yapmasını arzuluyoruz" dedi.

Davayı açan bir vatandaş, Burdur Gölü’nün ve Burdur'un doğal dokusuna zarar vereceğini, projenin 1. Derece Doğal Sit sınırları içinde bulunduğunu, kıyı kenar çizgisinin değiştirilmesinin bilimsel olarak hatalı olduğunu ve ÇED Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu öne sürdü. Burdur Barosu da davaya müdahil oldu.

Mahkeme, yapılan yapıların ve bu yapıların yol açacağı insan faaliyetlerinin bölgedeki kuş türleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti. Özellikle gece yırtıcı kuşlar için önemli olan bu alanın, insan kaynaklı ışık ve ses kirliliği nedeniyle zarar göreceği vurgulandı. Mahkeme, bu durumun ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

"BURDUR GÖLÜ'NÜN KURTARILMASINI BEKLİYORUZ"

Burdur Barosu avukatlarından davacı vekili Nazlı Oral, mahkemenin kararıyla ilgili, "Mahkeme, ekolojik dengenin bozulacağı ve insan faaliyetinin göle yaklaşacağını göz önünde bulundurarak iptal kararı verdi. Artık idarenin bu kararı uygulamasını ve alanı eski haline getirmesini bekliyoruz. Bakanlık olarak, bu alanın kuşların ve diğer canlıların yuvası haline gelmesini, Ramsar koruması altındaki Burdur Gölü’nün kurtarılmasını bekliyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ise süreci başından beri takip ettiklerini ve yıllardır göçmen kuşların ve diğer canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ercengiz, "İdari Mahkeme, Burdur Barosu’nun haklı itirazını kabul ederek planın iptaline karar verdi. Ortak paydada buluşarak doğru planlamanın yapılmasını ve alınan karara saygı gösterilmesini arzuluyoruz" şeklinde konuştu.