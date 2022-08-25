Burdur Karbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Burdur Karbel, geçici olarak aşçı olan 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Herhangi bit sigortalı işte çalışmıyor olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İş başvuru formu