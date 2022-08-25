Burdur Karbel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Burdur Karbel, geçici olarak aşçı olan 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Herhangi bit sigortalı işte çalışmıyor olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İş başvuru formu
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