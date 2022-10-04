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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 06:15
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi personel alacak
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31, maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)

4 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

5 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

7 - ALES Belgesi

8 - Yabancı Dil Belgesi

9- Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

11 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge).

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