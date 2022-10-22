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Burdur Tefenni Belediyesi personel alacak

Burdur Tefenni Belediyesi, kanal ve ızgara işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:01
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Burdur Tefenni Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Tefenni Belediyesi, kanal ve ızgara işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Adaylar başvurularını 24 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinden ya da hizmet noktalarına giderek şahsen yapacak.

Adaylar için İŞKUR başvuru numarası: 00007107337

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak

Burdur ili Tefenni ilçesinde ikamet ediyor olmak

 

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