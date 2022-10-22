Burdur Tefenni Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Burdur Tefenni Belediyesi, kanal ve ızgara işçisi olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Adaylar başvurularını 24 Ekim tarihine kadar İŞKUR üzerinden ya da hizmet noktalarına giderek şahsen yapacak.
Adaylar için İŞKUR başvuru numarası: 00007107337
MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını tamamlamış olmak
En az ortaokul mezunu olmak
Alanında en az 1 yıl deneyimli olmak
Burdur ili Tefenni ilçesinde ikamet ediyor olmak
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