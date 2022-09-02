﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak

Burdur Tefenni SYDV geçici 2 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Burdur Tefenni SYDV, geçici yardımcı hizmet görevlisi olan 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Son 6 içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

İlçe nüfus müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak 31.08.2022 tarihinden önce 6 aydır ilçe sınırlarında ikamet ettiğine dair belge

Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onay belgesi