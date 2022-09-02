﻿Burdur Tefenni SYDV işçi alacak

Burdur Tefenni SYDV geçici 2 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, Burdur Tefenni SYDV, geçici yardımcı hizmet görevlisi olan 1 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus aile kayıt örneği
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
Son 6 içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
İlçe nüfus müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak 31.08.2022 tarihinden önce 6 aydır ilçe sınırlarında ikamet ettiğine dair belge
Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli onay belgesi
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