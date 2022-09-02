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Burdur Tefenni SYDV personel alacak

Burdur Tefenni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 11:24
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Burdur Tefenni SYDV personel alacak

Burdur Tefenni SYDV personel alacak
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Burdur Tefenni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlik görevini yapmış olmak.

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