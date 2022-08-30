﻿Burdur Yeşilova SYDV personel alacak

Burdur Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.
Burdur Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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