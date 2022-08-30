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Burdur Yeşilova SYDV personel alacak

Burdur Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacak.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:15
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Burdur Yeşilova SYDV personel alacak

Burdur Yeşilova SYDV personel alacak
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Burdur Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.

Burdur Yeşilova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 personel alacağını duyurdu.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak. 

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