Burdur-Yeşilova Yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Burdur-Yeşilova yolu üzerinde Düğer-Yarışlı köyleri arasında, 7’nci kilometrede meydana geldi.

Yeşilova’dan Burdur’a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AGT 651 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Adem Burgaz (49) yönetimindeki 09 NM 166 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Adem Burgaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.