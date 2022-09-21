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Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odasınca (ITSO) Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 11:50
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Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu

Burdur'da 1,4 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruldu
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ITSO Başkanı Mustafa Tutar, gazetecilere santral faaliyete geçtiğinde Odanın samimi bir geliri olacağını söyledi.

Yaklaşık 20 gün içerisinde çalışmalar tamamlanıp santralin devreye alınacağını belirten Tutar, "Isparta'daki trafoların doluluk oranından dolayı buradaki 20 bin 500 metrekarelik alanı satın aldık." dedi

ITSO Ekonomi Kampüsü'nde 1,2 megavatlık ana güç trafosu olduğunu ve bu trafoyu güneş enerjisi santralinde kullanacaklarını belirten ITSO Başkanı Tutar, "Oradaki elektriği buradaki elektriğimizle mahsup edeceğiz. Kalan enerjiyi de satarak, odamıza daimi bir gelir sağlayacağız. Santralin yatırımı 1 milyon 150 bin lira. Yatırımımız 4 yılda kendisini amorti edecek. Santralimizi ekim ayı sonuna kadar bitirip, enerjiyi sisteme vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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