Burdur’da 5.7'lik gerçek gibi deprem tatbikatı: 240 personel teyakkuzdaydı!

Burdur’da Valilik ve AFAD koordinesinde, 17 kurum, 23 afet çalışma grubu ve 240’tan fazla personelle deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği, merkezi Menderes Mahallesi olan 5.7 büyüklüğünde 10 saniyelik bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Menderes Mahallesi’nde 2 evin yıkıldığı ve enkazda 4 kişinin kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, sağlık ve KBRN ekipleri gönderildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, arama kurtarma ekipleri çalışmalara başladı. Enkazdan kurtarılan yaralılar UMKE ekiplerine teslim edilerek ambulansla taşındı.

Enkaz bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Depremde kimyasal sızıntıya maruz kalan bir kişi, AFAD KBRN ekiplerince destinasyon işleminden geçirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Arama kurtarma sürecinde, enkaz altında kalan yakınlarından haber alamayan ve enkaz alanına girmeye çalışan kişilerin yakınları, çevik kuvvet ekiplerince uzaklaştırıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

“23 ÇALIŞMA GRUBUMUZUN BU GRUP İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR”

Tatbikat kapsamında kurulan toplanma alanını ziyaret eden Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, “Senaryomuza göre 5.7 şiddetinde bir deprem olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz. İlimizde 5.7 şiddetinde saat 15.00 sıralarında bir depremin olduğunu varsayarak senaryolaştırmış olduk. Bu senaryo içerisinde özellikle merkezin dışında bulunduğumuz mahallemizde de Menderes Mahallemizde etkilenmiş alanın daha fazla olduğu tespit edilmiş oluyor.

Bu çerçevede öncelikli olarak iki sokakta 5 enkaz üzerinden ciddi bir çalışma gerçekleştirerek, iki enkaz üzerinden 5 vatandaşımızdan bir tanesi ölü, 4 tanesi sağ olarak çıkarılmış şekilde senaryolaştırılmış oldu. Bu senaryo içerisindeki temel hedefimiz hem depremin oluş saati hem depremin organizasyonu hem saha hem de masa başı tatbikatında tüm gruplarımızı çalıştırmak.

Dolayısıyla senaryoyu oluştururken işte herkesi canlı kurtarmak senaryosu da yapabilirsiniz ama bunun dışında Allah bunu hiç kimseye yaşatmasın. Bir kayıp olduğu zaman da bununla ilgili mutlaka grupların çalışması gerekiyor. Dolayısıyla 23 çalışma grubumuzun faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyor.

Bu yüzden 125 vatandaşımızın etkilendiği, 30’a yakın evin hasar aldığı bir senaryo üzerinden hem aynı zamanda kimyasal bir sızıntı olma riski dolayısıyla KBRN ekiplerimizi çalıştırdığımız, dolayısıyla etkilenme açısından bir mahallede yoğunlaştığımız bir senaryo gerçekleştirdik” dedi.

Ağrı’da deprem tatbikatı! Minik öğrencilere deprem bilinci aşılandı

Iğdır’daki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı