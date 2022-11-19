Burdur'da alacak-verecek meselesi can aldı

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Burdur İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde tartışma çıktı. İş yeri sahibi olduğu iddia edilen O.Ç. (36), tartışma yaşadığı Ş.A. (49) ile Ş.B.’yı (33) silahla vurarak yaraladı.



Yaralanan Ş.A., kendi iş yerini telefon ile arayarak yardım istedi. Daha sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ş.A. ile Ş.B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.B., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı yapan O.Ç. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.