Burdur’da bir motosiklet iş makinesine çarptı. 1 ölü

Kaynak: DHA
Burdur’da bir motosiklet iş makinesine çarptı. 1 ölü

Burdur'un Çavdır ilçesinde motosikletiyle seyir halinde ilerleyen iş makinesine çarpan motosikletli sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam 21.20 sıralarında Burdur'un Çavdır ilçesi Gölhisar yolunda meydana gelen olayda, Edinilen bilgilere göre 49 yaşındaki Kadir Erdem kontrolündeki plakasız motosiklet Gölhisar ilçesinden Çavdır ilçesine doğru seyir halinde ilerlerken 33 yaşındaki Bahri E. kontrolündeki iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Erdem ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı ambulans ile Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Bahri E. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir Erdem yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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