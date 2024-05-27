Burdur'da feci kaza. 3 ölü 2 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen olayda, Burdur istikametinden Fethiye istikametine seyir halinde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Otomobil, bu esnada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.