Burdur'da feci kaza. 3 ölü 2 yaralı

Kaynak: İHA
Burdur'da feci kaza. 3 ölü 2 yaralı

Burdur'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen kamyonla çarpışan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kaza sonrası otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye karayolunda meydana gelen olayda, Burdur istikametinden Fethiye istikametine seyir halinde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 32 E 2805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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Otomobil, bu esnada karşı yönden gelen 15 AC 644 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışarak ters döndü. Yaşanan kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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