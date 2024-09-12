Burdur’da feci kaza: Kamyonet ile otomobil birbirine girdi. 1’i ağır 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da feci kaza: Kamyonet ile otomobil birbirine girdi. 1’i ağır 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonra yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Saat 11.54 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 71 yaşındaki Ali Y.'nin kontrolündeki 07 SV 883 plakalı Mazda marka kamyonet ile 75 yaşındaki Kamil Ç.'nin kontrolündeki 15 PS 663 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Kamil Ç. ve kamyonet sürücüsü Ali Y. hafif şekilde yaralanırken otomobilde yolcu olarak oturan 62 yaşındaki Mehmet A. ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası araçtan çıkarılan yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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