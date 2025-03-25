Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Burdur’un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması ile korku dolu anlar yaşandı. Meydana gelen sonrası otomobil savrularak bir okulun istinat duvarına çarptı. 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında Bucak ilçesi Okullar Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berkay Ş. (17) idaresindeki 11 AAU 273 plakalı Isuzu marka kamyonet ile Muhammet Y. Ç. (22) yönetimindeki 15 AK 260 plakalı Hyundai otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak Oğuzhan Ortaokulu'nun istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet M. Ü. (21) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonet sürücüsü Berkay Ş.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

Burdur’da feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobil duvara çarptı

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