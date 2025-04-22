Burdur’da feci kaza: Otomobiller alevler içinde kaldı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Burdur’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonra araçlarda yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçta aynı aileden 4 kişi yaralandı. 1 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Burdur-Yazıköy Karayolu'nda meydana geldi. Ramazan C. yönetimindeki 15 HC 393 plakalı otomobil ile Ünal Demir idaresindeki 15 DN 688 plakalı otomobil kafa kafya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Ünal Demir, Ramazan C. ile beraberindeki eşi Makbule C., oğlu Hakkı C. ve kızı Defne C. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaza sonrası otomobillerde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Sürücülerden Ünal Demir, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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