Burdur’da feci kaza: TIR’ın alına geren otomobilden mucize kurtuluş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur’da feci kaza: TIR’ın alına geren otomobilden mucize kurtuluş

Burdur’dan Antalya istikametine giden sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek önde seyir haline bulunan tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç dorsenin altına girdi. Feci kazada, sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu Tekke köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Bayram Y. (36) idaresindeki 07 BOY 467 plakalı Audi marka lüks otomobil Tekke rampasına geldiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde seyreden İbrahim Y. (23) idaresindeki 03 ACM 293 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Burdur’da feci kaza: TIR’ın alına geren otomobilden mucize kurtuluş

Kazanın şiddetiyle dorsenin altına giren lüks otomobil sürücüsü Bayram Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Timurtaş A. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Burdur’da feci kaza: TIR’ın alına geren otomobilden mucize kurtuluş

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Timurtaş A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Burdur’da feci kaza: TIR’ın alına geren otomobilden mucize kurtuluş

Son Haberler
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi