Burdur'da feci olay! Yaşlı adam yanarak can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur'da feci olay! Yaşlı adam yanarak can verdi

Burdur Altınyayla'da gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Meydana gelen olayda yalnız yaşayan 64 yaşındaki yaşlı adam yanarak can verdi.

Yangın gece 03.00 sıralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, taş ustası 64 yaşındaki Mehmet Çelik'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Şefliği arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan evde yapılan incelemelerde yalnız yaşayan ve geçimini inşaatlarda çalışarak sağlayan taş duvar ustası Mehmet Çelik'in yanmış cenazesi bulundu.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da feci olay! Yaşlı adam yanarak can verdi

Burdur'da feci olay! Yaşlı adam yanarak can verdi

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