Burdur’da fünyeyle patlatılan valizden defter, kitap ve notlar çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde sokak ortasında duran şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizin içerisinden defter, kitap ve notlar çıktığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Burdur’da fünyeyle patlatılan valizden defter, kitap ve notlar çıktı

Olay, Burdur’un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'ni birbirine bağlayan İstiklal Caddesi üzerinde bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu.

aw053523-03.jpg112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye gelerek, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerinin gelmesinin ardından şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Patlatma öncesinde anons yapılarak vatandaşlar uyarıldı, tedbir amaçlı bölgeye Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

aw053523-04.jpgŞüpheli valizin içerisinden defter, kitap ve notlar çıktığı öğrenildi.
aw053523-02.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Siirt'te 1,3 milyon yavru şabut balığı baraj göllerine bırakıldı Gündem
Siirt'te 1,3 milyon yavru şabut balığı baraj göllerine bırakıldı
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı Gündem
Kaldırımdaki ağaca çarpan araç yan yattı
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrında yeni ayrıntılar ortaya çıktı Gündem
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Doktor tek seferde tam 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı Gündem
Doktor tek seferde tam 750 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı
Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum Magazin
Edis: Sahnede büyüdüğümü hissediyorum
Wanda Nara'dan Icardi itirafı. Futbolu bıraktıktan sonra nereye gideceklerini açıkladı Spor
Wanda Nara'dan Icardi itirafı. Futbolu bıraktıktan sonra nereye gideceklerini açıkladı
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü Gündem
Düzce'de çıkan yangında 5 samanlık küle döndü